Hladno vreme se nastavlja – oblačno sa slabom kišom

RTS pre 5 sati

U Srbiji danas oblačno, hladnije i ponegde sa slabom kišom. Na visokim planinama provejavaće sneg. Jutarnja temperatura od četiri do sedam, a dnevna od sedam do 11 stepeni.

Hladno vreme u zemlji se nastavlja, ali će danas biti za tri do četiri stepena temperatura biti niža u odnosu na prvi radni dan. Jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će na visokim planinama provejavati sneg. Na severu zemlje pre podne razvedravanje, posle podne pretežno sunčano. Ujutru temperatura od četiri do sedam, a tokom dana od sedam do 11 stepeni. U Beogradu ujutru kiša, popodne sunce. Najviša temperatura do osam stepeni. Slično vreme očekuje se i u