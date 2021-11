Vučić: Poslaću pismo svim šefovima država, sa jednim prostim pitanjem VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će po povratku iz Sočija uputiti pismo šefovima vlada i država sa jednim pitanjem.

On je kazao da je to pitanje od izuzetnog značaja, a tiče se najave premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija o ujedinjenju sa Albanijom. "Srbija traži razgovore sa Prištinom, ja sam to preneo Lajčaku, želim da vas obavestim da je to zvaničan zahtev Srbije", kazao je on. Dodao je da je Srbija uvek spremna za razgovore, želi da budu što češći, da razgovara o Zajednici srpskih opština i energetici, kako bismo, kako je rekao, "napravili makar i minimalno poverenje između