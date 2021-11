U Srbiji nakon jutarnjeg mraza i magle sledi oblačan dan

Danas pre 4 sati | Beta

U Srbiji će nakon jutarnjeg mraza i magle, dan biti oblačan sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Timočkoj krajini će biti oblačno i tmurno. Duvaće slab, u košavskom području umeren, povremeno jak, jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do tri, a najviša od osam do 13 stepeni. U Beogradu će ujutru biti oblačno, ponegde uz slabi mraz, a tokom dana će biti pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od minus jedan do tri, a najviša oko 12 stepeni.