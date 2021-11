Kurir pre 56 minuta

Do kraja dana, u toku noći i sutra u košavskom području duvaće umeren, povremeno jak južni i jugoistočni vetar. U južnom Banatu i u Donjem Podunavlju vetar će biti sa olujnim udarima, danas od 20 do 24 metara u sekundi, a sutra čak i do 28 metara u sekundi, objavljeno je na sajtu RHMZ-a. Sutra krajem dana očekuje se da će vetar oslabiti.