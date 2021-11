Nove anti kovid mere u Italiji, može li super zelena propusnica da spasi Božić

RTS pre 32 minuta

Iako je epidemiološka situacija u Italiji trenutno pod kontrolom i jedna je od najpovoljnijih u Evropi zahvaljujući vrlo uspešnoj vakcinaciji, kako je to izjavio premijer Mario Dragi, vlada je ipak donela odluku o uvođenju super zelene propusnice kojom se svim nevakcinisanim osobama ograničava pristup restoranima, bioskopima i stadionima. Testiranje će i dalje biti moguće za odlazak na posao, u teretanu i u hotele. "Na ovaj način svi vakcinisani će provesti jedan normalan Božić", izjavio je Dragi.

Uvođenje super zelene propusnice u Italiji u periodu od 6. decembra do 15. januara dovešće do toga da ko nije vakcinisan ili ko nije preležao kovid, neće moći da ulazi u bioskope, pozorišta, restorane, na stadione i zabave, u diskote i prisustvuje javnim ceremonijama. Zelena propusnica dobijena na osnovu testova važiće na poslu, u teretanama, kao i za rezervacije u hotelima. Negativni test na kovid tražiće se i u gradskom prevozu. No, to nisu jedine mere koje uvodi