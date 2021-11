Niko me ne voli: Poslednji trenuci dečaka kojeg su otac i maćeha pretukli nasmrt (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto Printskrin engleska policija Na snimku se vidi kako se dečak muči da podigne svoj madrac sa poda na kojem je bio primoran da spava danima, svega nekoliko sati pre nego što su ga navodno ubili njegov otac i maćeha.

Izgladneli Artur u pidžami koja visi oko njega na snimku plače govoreći: - Niko me ne voli – ponovio je četiri puta u suzama. - Niko ne želi da me nahrani – rekao je sedam puta za 44 sekunde. Mališan je potom odvukao madrac i jastuk u drugu sobu, vidno šepajući. Za njegovu smrt optuženi su roditelji Tomas Hjuz (29) i Ema Tastin (32). “ Dejli mejl” piše da je Arturu trebalo čitave dve minute da ustane, pokupi dušek i ode dva metra dalje do vrata koja vode u drugu