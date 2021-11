"Živ je. Mislim da je to čudo"

B92 pre 3 sata | Tanjug

Spasilac koji se vodio kao nestao u operaciji u rudniku uglja Listvijažnjaja, u ruskom regionu Kemerovo, pronađen je živ.

"Naš spasilac Aleksandar Zakovrjašin pronađen je živ. Mislim da je to čudo koje su izveli naši ljudi", rekao je za Tass vršilac dužnosti ruskog ministra za vanredne situacije Aleksandar Ćuprijan. Zamenik državnog tužioca Dmitrij Demešin izjavio je danas da su se rudari ranije žalili na visok nivo metana u rudniku, ali je dodao da je prerano reći da li je to dovelo do eksplozije. Kako je istakao, istragom će biti utvrđena priroda prekršaja kako bi se utvrdilo da li