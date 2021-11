Dačić otkrio kada bi mogla biti sahrana mrkonjića: Želim da pozovem sve Socijaliste da mu odamo veliko priznanje i poštovanje

Kurir pre 36 minuta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je danas da će Milutin Mrkonjić, koji je juče preminuo, biti najverovatnije sahranjen u sredu, a da će pre sahrane biti održana i komemoracija. - Želim da pozovem sve Socijaliste da mu odamo veliko priznanje i poštovanje.

Sutra u 11 sati će biti otvorena Knjiga žalosti u centrali SPS. Ja ću danas poslati pismo Gradu Beogradu sa predlogom da se on sahrani u Aleji zaslužnih građana, zaista mislim da je on to zaslužio. Organizovaćemo državnu komemoraciju u zgradi Skupštine Srbije, istoga dana, najverovatnije u sredu, biće i sahrana - istakao je Dačić gostujući u Jutarnjem programu TV Prva. Dačić je rekao da je Mrkonjić, bio počasni predsednik SPS, "na neki način svim socijalistima