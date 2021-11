Nismo smeli da kažemo roditeljima da je nađen: Meštani koji su pronašli dečaka iz Ljiga otkrivaju detalje spasavanja

Mondo pre 3 sata | Veljko Petranović

10 pripadnika Gorske službe spasavanja tražilo je nestalog dečaka iz Ljiga od juče u 17 časova, dok na kraju nije, kako kažu meštani, danas sam došetao nazad. "Videli smo ga kako se vraća iz šume. Sam je došetao do nas... Bio je na obodu sela, odmah smo znali da je to on", kažu meštani sela Boljkovac koji su javili da se pojavio dečak. Prema prvim saznanjima, dečak je dobro, zdrav i nepovređen. "Celu noć nije spavao, ali je dobro. Priča, u dobrom je psiho-fizičkom