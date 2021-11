Direktorka Batuta: Za sada vakcinacija dece sa dve doze, omikron nije ušao u Srbiju

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - Vakcinisanje dece trećom, buster dozom trenutno nije praksa, ne samo kod nas nego i u svetu, izjavila je danas direktorka Instituta "Batut" Verica Jovanović, dodajući da su deca vakcinisana sa dve doze i da to do daljeg ostaje tako.

Jovanović je navela da je u Srbiji mali broj dece vakcinisan, ali da se u našoj zemlji nastavlja vakcinacija za one od 12 do 18 godina. "Same vakcine protiv kovida-19 štite. U našoj zemlji se nastavlja sa vakcinacijom dece uzrasta u ovom trenutku od 12 do 18 godina i taj proces naravno napreduje sa obzirom na to da vakcine štite i da se ostvaruje zaštita od infekcije koja je se prenosi kontaktom i koja svakako može da se spreči dobijanjem vakcine", kazala je