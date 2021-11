Poznat datum sahrane milutina mrkonjića: Ivica Dačić otkrio - "Danas ću poslati pismo Gradu"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

Foto: Tanjug/Sava Radovanović Ovo je otkrio predsednik Socijalističke Partije Srbije, koji je rekao da će Mrkonjić najverovatnije biti sahranjen u sredu, a da će pre sahrane biti održana i komemoracija. – Želim da pozovem sve Socijaliste da mu odamo veliko priznanje i poštovanje.

Sutra u 11 sati će biti otvorena Knjiga žalosti u centrali SPS. Ja ću danas poslati pismo Gradu Beogradu sa predlogom da se on sahrani u Aleji zaslužnih građana, zaista mislim da je on to zaslužio. Organizovaćemo državnu komemoraciju u zgradi Skupštine Srbije, istoga dana, najverovatnije u sredu, biće i sahrana – istakao je Dačić.