"Kajem se, Nije smelo da se dogodi": Dragan Milovanović Crni posle puštanja iz pritvora govorio o incidentu: "Žao mi je dečka, policajci su bili korektni"

Dragan Milovanović zvani Crni, Šapčanin koji je u subotu zaustavio bager na protestima u tom gradu, pušten je iz pritvora da se brani sa slobode.

Na teret mu se stavlja krivično delo nanošenje teških telesnih povreda za koje je zaprećena zatvorska kazna do pet godina zatvora. On za N1 kaže da se kaje, ali napominje da radi sa tom mašinom i zna koliku štetu i povrede ona može da napravi. "Nije smelo do toga da dođe, nisam imao nameru nekog da udarim, nego da zaustavim mašinu. Dečka mi je žao, iskreno, nisam imao nameru da ga povredim", kaže Milovanović. Saslušanje je bilo najpre, kako je objavio advokat