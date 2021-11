Medicinski direktor Moderne: Radimo na busteru za Omikron soj

Blic pre 2 sata

Kompanija Moderna je testirala tokom leta buster doze za određene sojeve korona virusa i već radi na jednoj takvoj dozi za omikron soj, izjavio je danas medicinski direktor te farmaceutske kompanije Pol Barton.

Barton je dodao da Moderna jako brzo može da razvije buster dozu za omikron soj. "Mislimo za nekoliko nedelja do dva ili tri meseca da ćemo moći da imamo na raspolaganju za testiranje, a onda za primenu, buster dozu vakcine specifičnu za omikron soj. Tako da će se to kretati najbrže moguće. Alli moramo da se pažljivo bavimo naukom sada. Ne želimo da pogrešimo", rekao je Barton za Si-En-En. On predviđa da svet očekuje nekoliko sednica neizvesnosti zbog pojave