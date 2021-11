Ojadio market za 2 miliona: Radnik prisvajao pazare, pa završio iza rešetaka

Blic pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su V.

P. (1982), odgovorno lice jednog marketa u Rumi, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i na taj način prisvojio 2.185.179 dinara. On se tereti da je prekoračenjem granica svog ovlašćenja protivpravno prisvojio dnevne pazare od 12, 13. i 14. novembra ove godine i za pomenuti iznos oštetio prodavnicu u kojoj je bio zaposlen. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti