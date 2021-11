Vlada Srbije ograničila cene šećera, brašna, ulja, svinjskog mesa i mleka na dva meseca

Danas pre 3 sata | Danas Online

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku da ograniči visinu cena osnovnih životnih namirnica, navodi se u saopštenju.

Te namirnice su šećer kristal, brašno tip T-400, jestivo suncokretovo ulje, svinjsko meso – but i UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti. To ograničenje znači da one ne prelaze nivo cena koje su bile na dan 15. novembar 2021. godine. Ograničenje cena utvrđeno je kako bi se otklonile štetne posledice i sprečili poremećaji na tržištu i neće se odnositi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje) ukoliko su bile na snazi 15. novembra 2021.