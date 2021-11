Virusolog: Buster doza „Sinofarma” štiti od omikron soja

Politika pre 43 minuta

Profesorka Medicinskog fakulteta Tanja Jovanović izjavila je danas da će osobe koje su primile buster dozu „Sinofarmove” vakcine biti bezbedne ukoliko omikron soj dođe u Srbiju.

Ona je za RTS rekla da to pokazuju istraživanja „Sinofarmove” vakcine u koje je uključeno oko 10.000 ispitanika, i koja su pokazala da posle buster doze dolazi do značajnog porasta količine antitela. Zato će svi koji su dobili buster dozu „Sinofarm” vakcine biti zaštićeni, rekla je Jovanovićeva, preneo je Tanjug. Profesorka Jovanović, virusolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, naglasila je da u Srbiji nije potvrđen omikron soj, kao i to da nije potvrđeno ni