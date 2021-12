Lukašenko: Nema energenata ako Poljska zatvori granicu

RTV pre 2 sata | Tanjug

MINSK - Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko zapretio je da je spreman da obustavi tranzit energenata u slučaju da Poljska zatvori granice.

"Mislite da ću kada me budu gušili Poljaci ili neki drugi razmišljati o nekim ugovorima? O čemu vi pričate", rekao je Lukašenko u intervjuu za agenciju RIA Novosti. Na pitanje da li to ozbiljno misli, on je odgovorio potvrdno. "Poljaci su odlučili da zatvore granicu sa Belorusijom. Pa dobro, zatrvorite. Mi ionako ne idemo često u Evropsku uniju", rekao je Lukašenko. Istakao je da je danas interes Belorusije u Rusiji, Kini i najviše na Istoku. "A šta ako ja zatvorim