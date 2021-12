Selaković: Fon kramon podržava antisistemsko ponašanje u Srbiji

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Član Predsedništva SNS Nikola Selaković kaže da se Viola fon Kramon otvorenom podrškom protivustavnim blokadama puteva u Srbiji legitimisila kao advokat nedemokratskog terora manjine nad većinom, a ne kao branitelj ljudskih prava.

On kaže i da je "neprimerena i nepristojna" poruka Viole fon Kramon predsednici Vlade Srbije samo još jedna potvrda da je premijerka Ana Brnabić pogodila u centar mete kada je evroposlanicu podsetila na činjenicu da je nemo prešla preko upada do zuba naoružane prištinske policije na sever Kosova i Metohije. "Fon Kramon je prespavala orgiju terora njenih prištinskih miljenika nad golorukim srpskim narodom na KiM i do danas nam nije objasnila zašto je po njenom