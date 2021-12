Preminuo Momčilo Vukotić

B92 pre 1 sat | B92

Legendarni fudbaler Partizana Momčilo Moca Vukotić je preminuo, potvrdio je klub iz Humske 1.

Čuveni as je izgubio životnu bitku u 72. godini posle borbe sa kancerom grla. "Bio si jedan od najvećih i tako će ostati zauvek! Legende nas nikada ne napuštaju, ostaju da žive u našim srcima, ponosno i sa ljubavlju koju prenosimo sa generacije na generaciju! Neka ti je večna slava! Tvoj Partizan!" Vukotić je jedan od najvećih fudbalera Partizana svih vremena, dva puta je igrao za crno-bele – od 1968. do 1978. i od 1979. do 1984. godine, a bio je i trener u