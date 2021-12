Protesti, Srbija, ekologija: Ko i zašto provodi dane na ulicama od Beograda do Loznice i Šapca - nova blokada najavljena za subotu

BBC News pre 35 minuta

Prethodne dane u Srbiji obeležila su okupljanja nezadovoljnih zbog zagađenja vazduha, promena zakona i ugrožavanjima životne sredine, pa je u subotu na sat vremena čak bilo blokirano više važnih saobraćajnica, a nove blokade su najavljene za predstojeći vikend.

Marko Oljača, jedan od organizatora protesta, rekao je Fonetu da će blokade biti organizovane u subotu, 4. decembra u 14 časova „u najmanje 30 gradova", a najavio da će konačan spisak biti utvrđen u petak ili u subotu pre podne.

Proteklog vikenda, u organizaciji nekoliko ekoloških i građanskih pokreta, ljudi su blokirali pojedine saobraćajnice u Srbiji, a u nekim gradovima blokade su praćene incidentima.

Najviše incidenata i najteži su bili u Šapcu, ali je koškanja demonstranata i policije, kao i demonstranata i pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) bilo i u Beogradu i u Novom Sadu.

U Novom Sadu i u još nekim gradovima, neki demonstranti su bili privedeni na informativni razgovor.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u sredu, 1. decembra da „ulica neće voditi politiku", ali i da policija „neće sprečavati demonstracije osim ako ne bude ugrožen nečiji život, imovina ili institucije".

Rekao je i da je odmah potpisao i jedan od dva zakona zbog kojih su i porganizovani protesti - Zakon o referendumu, a da drugi - Zakon o eksproprijaciji - još nije, jer čeka mišljenja pravnih stručnjaka.

„Moj savet policiji je da se skloni, da ih pustite, i da se celoj Srbiji pokaže koliko može da traje to maltretiranje, i molim građane da se uzdrže od reakcije, da ne napadaju te ljude i da ih pustimo da se iživljavaju nad nama nekoliko sati", naveo je Vučić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da građani kojima zbog blokade puteva i saobraćaja bude ograničena sloboda kretanja ili dožive neki vid nasilja usled blokade puteva, od danas prijavu MUP-u mogu podneti pozivom na broj 0800104103.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da građani Srbije koji se suoče sa ovakvom vrstom problema mogu na jednostavan i brz način obavestiti policiju o kršenju zakona, počiniocima ili registracijama vozila koja se koriste za sprečavanje normalnog funkcionisanja saobraćaja", navodi se u saopštenju MUP-a.

BBC/Slobodan Maričić Demonstranti i policijski kordon na auto-putu na Novom Beogradu

Gde je sve najavljena blokada u subotu?

U više od 40 gradova i lokacija u Srbiji, a među njima i skoro svi mostovi u Beogradu.

Organizacija Ekološki ustanak objavila je spisak svih saobraćajnica i lokacija koje će u subotu biti blokirane, kao i uputsvo za učesnike demonstracija.

„Za one koji se opredele za auto-blokadu u Beogradu: vozite izrazito usporeno (5 kilometara na čas) od 14 sati na potezu od Bubanj Potoka - do Aerodroma - do potpunog zaustavljanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će usporena vožnja biti na kružnim tokovima: Slavija, Autokomanda, Opština Novi Beograd, kao i po beogradskim mostovima.

Naglašeno je da svi građani obrate pažnju da zaustavna traka mora biti slobodna za prolaz hitnih službi.

Šta se desilo proteklog vikenda?

U danu kada je vladajuća stranka obeležavala 13 godina u novobeogradskoj Areni, velike grupe građana su blokirale međunarodni auto-put E-75 kod Novog Beograda, a slični protesti bili su i u mnogim drugim gradovima u Srbiji.

U nekim gradovima je bilo incidenata, a najviše napetosti je bilo u Šapcu tokom blokade mosta.

Više ljudi je lakše povređeno, saopštili su iz pokreta Ne davimo Beograd, čiji su aktivisti učestvovali u blokadi saobraćajnica u Šapcu.

U Novom Sadu i u još nekim gradovima, neki demonstranti su bili privedeni na informativni razgovor, što je izazvalo nove protestne šetnje u nedelju i ponedeljak, a najavljeni su i novi skupovi.

Aktivisti pokreta Kreni-promeni, koji je 27. novembra organizovao proteste, zatražili su potom oslobađanje svih uhapšenih, povlačenje Zakona o eksproprijaciji i izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i, u suprotnom, najavili nove blokade puteva za 4. decembar.

Šta je rekao Vučić?

Navodeći da su prethodne vlasti u Srbiji dale saglasnost kompaniji Rio Tinto za ispitivanja nalazišta jadarita, odnosno litijuma u lozničkom kraju, ali i uzimanja uzorka, poručio je da ljudi treba da budu mirni jer prvo treba da bude urađena studija o uticaju iskopavanja litijuma na životnu sredinu.

„Nikakvih promena neće biti do uspostavljanja nove Vlade Srbije i izbora novog predsednika, a ja ću već narednih dana ići u taj kraj da razgovaram sa svakim čovekom iz tih sela, saslušam ih i kažem šta ja mislim", rekao je Vučić.

Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani u aprilu 2022. godine.

Takstativno citirajući sva dokumenta prethodnih vlasti i izjave u vezi sa jadaritom i kompanijom Rio Tinto, Vučić je rekao i da on nije a priori protiv litijuma.

Za razliku od Dragana Đilasa i drugih koji su do pre nekoliko godina pričali jedno, a sada drugo, ja i dalje smatram da ne treba da bacimo litijum, ali ću biti protiv tog projekta ako studija o proceni uticaja na životnu sredinu bude loša", rekao je Vučić.

Rekao je i da u ovom trenutku Rio Tinto nije kupio samo 30 posto zemlje koja im je potrebna za podzemnu eksploataciju, a sve su drugo kupili.

Ističe i da su neki od „kolovođa štrajka uzeli pare i prodali svoju zemlju, a sada protestuju".

„Rio Tinto do sada trebalo da uloži 450 miliona, a potrošili su 350 miliona evra i do sada je urađen prostorni plan o resursima i rezervama.

„Pare nisam ja uzeo, nije ni država, pitam ko je uzeo te pare", dodao je predsednik Srbije.

Šta se desilo u Šapcu?

Tokom blokade mosta u Šapcu desilo se niz incidenata i tuča - - najpre je bagerista, u pratnji pripadnika SNS-a Dušana Prokića, krenuo na demonstrante, a potom je grupa maskiranih mladića motkama, palicama i čekićima napala učesnike blokade.

Prema rečima Vučića, „jedini rezultat tih blokada je da bi jedan mladić (Dušan Prokić) mogao sa ostane bez oka".

Lider naprednjaka je rekao i da su „momci na snimcima imali gumene čekiće, a da su naknadni snimci pokazali da su zapravo oni drugi nosili prave čekiće i sekire".

Podrinjske/skrinšot Trenutak kada je grupa ljudi palicama i motkama napala demonstrante u Šapcu

Društvenim mrežama od subote kruži snimak na kojem se vidi kako se muškarac, kasnije identifikovan kao Dragan Milovanović Crni, penje na bager u pokušaju da ga zaustavi.

Tada je došlo do fizičkog sukoba između Milovanovića i Prokića.

Kao odgovor, u centru Šapca je dan kasnije SNS organizovala skup, na kojem je bilo više stotina pristalica stranke, uz zahtev „pravda za Dušana Prokića".

Iznete su tvrdnje da je on krenuo za Beograd na 13. rođendan stranke i da je napadnut.

Nije objašnjeno zašto je bio na bageru i da li je bagerom krenuo na put od oko 90 kilometara koliko su udaljeni Šabac i Beograd.

„On je napadnut zverski i mučki, udaran je sve dok nije zadobio teške telesne povrede i danas se nalazi na teškoj operaciji.

„Pravda za Dušana", uzviknuo je okupljenima poslanik SNS-a i odbornik u Šapcu Boban Birmančević.

BBC/Vladimir Živojinović

Prokić nije procesuiran, dok je Milovanović posle protesta priveden odakle je dva dana kasnije pušten da se brani sa slobode.

Na teret mu se stavlja krivično delo nanošenje teških telesnih povreda za koje je zaprećena zatvorska kazna do pet godina zatvora.

Milovanović je za N1 rekao da je imao nameru da „zaustavi mašinu", ali predsednica Vlade Ana Brnabić navela je da bager „nije krenuo kroz gomilu", te da je išao „dva-tri kilometra na sat da slučajno nekog ne bi povredio".

Na skupu naprednjaka u nedelju došlo je do incidenta - grupa okuljenih sukobila se sa nekoliko mladića.

Napadnut je i fotoreporter, 20-godišnji Andrija Vukelić - pogledajte video

Srpska napredna stranka došla je na vlast u Šapcu prošle godine.

Darko Glišić, funkcioner SNS poručio je bivšem gradonačelniku - predsedniku stranke Zajedno za Srbiju Nebojši Zelenoviću, koji je učestvovao u blokadi puta u subotu - da „narod neće bivšu vlast".

„Ako smatrate da hoće, imate priliku to da pokažete na izborima", rekao je Glišić.

Šta se još dešavalo u subotu u Srbiji?

U subotu, 27. novembra u 14 sati, na poziv nekoliko ekoloških organizacija, grupe ljudi su se okupile u više gradova Srbije, kako bi jednočasovnom blokadom saobraćajnica i mostova zatražili povlačenje dva zakona koje smatraju izuzetno štetnim kako za ljudska prava, tako i za životnu sredinu.

Izmenama zakona o eksproprijaciji i referendumu se protivi deo opozicije, ekološke organizacije i ljudi koji smatraju da su ovi propisi zapravo priprema terena da se međunarodnoj kompaniji Rio Tinto dozvoli dozvoli gradnja rudnika za iskopavanje litijuma u Loznici, na zapadu Srbije, na oko 120 kilometara od Beograda.

Zato su organizovani protesti širom Srbije u subotu - u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Požegi, Kosjeriću, Preljini, Šapcu, Valjevu.

BBC/Slobodan Maričić Blokada autoputa na Novom Beogradu kod Centra Sava

BBC/Vladimir Živojinović Policajci su svim silama držali kordon

Grupa demonstranata izašla je oko 14 sati na autoput Beograd-Zagreb kod beogradskog Centra Sava, a potom se tu pojavio kordon policije, kao i ministar policije Aleksandar Vulin.

Na delu istog autoputa, ali u pravcu ka Nišu, kod nekadašnje fabrike Beogradske industrije piva, zabeleženo je kako policajac bukvalno prebacuje devojku preko bankine:

Blokada te međunarodne saobraćajnice na Novom Beogradu trajala je do oko 17 časova, a grupa ljudi nastavila je protest u centru grada.

Jedno vreme je bio blokiran i most Gazela, kao i više raskrsnica, dok su u Novom Sadu demonstranti više od sat vremena držali pod blokadom Most Duga koji povezuje centar grada i Petrovaradin.

Predsednik Srbije poručio je da su ljudi koji su na protestu u subotu blokirali puteve „prekršili Ustav time što su ugrozili slobodu kretanja drugih ljudi", ali da policija nije intervenisala.

„Postavlja se pitanje da li da idete u intervenciju u skladu sa Ustavom i zakonom, kako rade u evropskim zemljama, Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, ili da se ponašamo drugačije i da pustimo da to tako prođe", rekao je Vučić na konferenciji za novinare posle sastanka sa slovenačkim predsednikom Borutom Pahorom u Beogradu.

Radikalizacija protesta najavljena je u sredu na ekološkom protestu u Beogradu u organizaciji pokreta Kreni-promeni i još nekoliko udruženja, ukoliko poslanici vlasti usvoje izmene Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu, što se desilo u četvrtak i petak.

Za oba zakona smatraju da će ugroziti prava ljudi, pre svega imovinu, kao i nepovratno uništiti plodno zemljište i trajno narušiti ekosistem.

Za to vreme - Izborna skupština SNS

U Beogradu je u subotu popodne održana i Izborna skupština vladajuće stranke u novobeogradskoj dvorani Arena, na kojoj je odlučeno da Aleksandar Vučić predvodi SNS do izbora u aprilu.

Fonet Aleksandar Vučić na Izbornoj skupštini SNS

Dok je nedaleko grupa demonstranata blokirala međunarodni autoput na Novom Beogradu, naprednjaci su proslavili 13. rođendan stranke.

Vučić je poručio pristalicama njegove stranke da su „pokazali kako izgleda pristojna Srbija".

„Zahvaljujem se ljudima koji su došli u Beograd uprkos onima koji su hteli da urade ono što niko u Srbiji nije radio decenijama - da uskrate pravo na kretanje, pravo na slobodu.

„Zato vam hvala što se pored pretnji blokadama puteva, došli ovde u inat njima", rekao je lider naprednjaka.

Fonet U krcatoj Areni značajan deo naprednjaka nije imao maske, niti su se poštovale epidemiološke mere o distanci

Posebno se zahvalio onima koji su ostali ispred hale ili u autobusima, kojih je, kako je rekao, oko 25.000, uz izvinjenje što, iako su želeli da budu u Areni, nije bilo dovoljno mesta.

Na izbornoj skupštini SNS-a za nove potpredsednike stranke izabrani su Miloš Vučević, Siniša Mali, Vladimir Orlić, Nevena Đurić, Marko Đurić, kojem je zamrznut mandat zbog ambasadorske funkcije u SAD, Aleksandar Šapić i Ana Brnabić.

Šta je bilo u nedelju?

U nedelju u podne u Beogradu je održan novi srodni skup sa ponovljenim zahtevima vlastima da promene odnos prema problemima zaštite životne sredine i počnu da primenjuje zakone na najveće zagađivače.

BBC/Nemanja Mitrović

Novi ekološki protest u organizaciji pokreta Eko straža, jedan je u nizu na kojima se demonstrira zbog lošeg kvaliteta vazduha u zemlji.

Predstavnici vlasti u Srbiji više puta su do sada isticali da zagađenje vazduha nije problem od juče, već višedecenijski i tvrde da su već mnogo toga učinili da stanovnici zdravije dišu.

BBC/Nemanja Mitrović

Noseći transparente: „Stop ekološkom izbeglištvu", „Pažljivo dišite", „Vazduh je opasan", učesnici protesta prošetali su centralnim gradskim ulicama, zaustavljajući saobraćaj.

Bojan Simišić iz Eko straže rekao je i da su Nju Delhi, Lahore, Ulan Bator i Beograd gradovi koji se smenjuju na listi najzgađenijih gradova i da se taj problem gura ispod tepiha, iako po izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine ima najveću smrtnost u Evropi od posledica zagađenja.

„Zagađenje ne moramo da merimo, mi ga vidimo - to ne samo da smrdi i peče oči već i ubija decu", rekli su predstavnici Eko straže.

Iz ove organizacije najavili su nove proteste po unutrašnjosti Srbije za dve nedelje.

Pogledajte video sa prethodnog protesta zbog zagađenja vazduha u septembru 2021.

Samo šest sati kasnije, beogradskim ulicama prošetali su ponovo demonstranti.

Građani koji su se u 18 časova okupili na Trgu Republike iskazali su nezadovoljstvo povodom subotnjeg nasilja i brutalnosti policije i iskazali podršku uhapšenima.

BBC/Stefan Veselinović Sa protesta u centru Beograda u nedelju uveče upućen zahtev da se na slobodu pusti čovek koji se tukao na bageru

Protest „protiv režimskog nasilja" trajao je nešto duže od sat vremena i završen je ispred zgrade Radio televizije Srbije.

Skup su organizovali pokreti Ne davimo Beograd, Ekološki ustanak i Otvorena platforma „Akcija".

BBC/Stefan Veselinović Poruke na protestu u Beogradu u nedelju uveče

Podržali su ih i Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, a okupljenima se obratio i Nebojša Zelenović.

„Vidimo se sutra (ponedeljak) u Loznici i u Šapcu, dok se ne oslobodi Dragan Milovanović Crni", rekao je okupljenima opozicioni političar Nebojša Zelenović i doskorašnji gradonačelnik Šapca, koji je učestvovao u blokadi saobraćajnice u tom gradu udaljenom oko 90 kilometara od Beograda.

On je zatražio od vlasti da kažu „ko je naredio policiji da se povuče i da dopusti da bager ide u narod".

Protest je održan i u Šapcu sa istim zahtevima.

Aktivista pokreta Ekološki ustanak i političar Aleksandar Jovanović Ćuta poručio je Aleksandru Vučiću da, kada bude potpisivao Zakon o eksproprijaciji, dobro razmisli da „svaka kuća u Srbiji ima bar po jedan čekić".

BBC Obraćajući se okupljenima na protestu na Trgu Republike u centru Beograda, Jovanović je najavio da će i sledeće subote biti organizovane blokade mostova i saobraćajnica širom Srbije.

Aludirao je na to što su neki koji su napali demonstrante u Šapcu imali čekiće.

Šta se dešavalo u Loznici?

BBC\Vladimir Zivojinovic Lozničani su se okupili ispred Opštine po hladnom vremenu - ponedeljak 29. novembra

Već u ponedeljak ujutro u centru Loznice se protestovalo protiv rudarske kompanije Rio Tinto.

U to vreme, Skupština grada Loznice trebalo je da raspravlja o inicijativi građana da se iz Prostornog plana tog grada izuzme Prostorni plan posebne namene rudnika jadarita.

Aktivisti udruženja „Ne damo Jadar" tvrde da imaju usmenu informaciju da je sednica otkazana i dodaju da će protestovati ispred zgrade Skupštine grada svaki dan dok se tražena sednica ne održi.

Skup je prijavljen do 20 sati i, kako su rekli iz ovog udruženja, aktivisti će ostati tu dok ne dobiju zvaničnu potvrdu kada će sednica biti održana.

Opštinske vlasti u Loznici do sada nisu saopštile više detalja o održavanju ili otkazivanju sednice Skupštine grada.

BBC\Vladimir Zivojinovic Protest u Loznici u ponedeljak 29. novembra

Demonstrantima su se pridružili i opozicioni političari Nebojša Zelenović i Boško Obradović.

Potom je demonstrant Dragan Milovanović Crni pušten iz pritvora.

