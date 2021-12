Buster doza protiv omikrona Već u martu? Moderna radi na multivalentnoj vakcini koja bi bila efikasna protiv četiri različite varijante korone

Blic pre 2 sata

Kompanija Moderna bi već u martu mogla završiti s testiranjem buster doze za varijantu Omikron i podneti zahtev za odobrenjem u SAD, rekao je predsednik te kompanije Stiven Hog.

On je kazao da bi buster doza koja u sebi sadrži gene koji posebno ciljaju mutacije na novom soju bila najbrži način za rešavanje problema smanjene efikasnosti vakcine. "Već smo započeli taj program", rekao je Hog za Rojters. Kompanija takođe radi na multivalentnoj vakcini koja bi bila efikasna protiv četiri različite varijante korona virusa, uključujući Omikron. "To bi moglo potrajati još nekoliko meseci", kazao je on. S obzirom na smernice američke Agencije za