I naredne nedelje nastava u školama za sve đake

Danas pre 1 sat | V. A.

U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka, 6. decembra primenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno, odlučio je Tim za škole.

Prema podacima koje je Ministarstvu prosvete dostavio Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, od 24. novembra do 1. decembra registovano je 1.601 zaraženih učenika, uzrasta od šest do 18 godina, što je 0,21 odsto od ukupne đačke polulacije. Podsetimo da je od 19. do 23. novembra bilo 918 obolelih đaka. U osnovnim i srednjim školama na teritoriji Srbije, 15 (0,04 odsto) odeljenja (sa 16 i manje učenika) je promenila način organizacije rada i sa