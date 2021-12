Rusija poslednji učesnik polufinala Dejvis kupa

Danas pre 53 minuta | Beta

Teniska reprezentacija Rusije plasirala se večeras u Madridu u polufinale Dejvis kupa, pošto je u drugom meču Danil Medvedev pobedio Šveđanina Mikaela Imera sa 6:4, 6:4.

Drugi teniser sveta je do pobede nad 94. igračem sveta došao za sat i 14 minuta. Prethodno je prvi bod ruskoj selekciji u meču protiv Švedske doneo peti igrač sveta Andrej Rubljov, koji je bio bolji od Elijasa Imera sa 6:2, 5:7, 7:6. Do kraja je ostalo da se odigra dubl meč, ali on nema rezultatski značaj. Rusija će u subotu u polufinalu igrati protiv reprezentacije Nemačke, koja je ranije eliminisala Veliku Britaniju. U prvom polufinalu u petak će igrati selekcije