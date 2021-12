Škodrić: Besplatna vakcinacija protiv HPV za uzrast od 9 do19

Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD: Država o svom trošku uvodi vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), koji dovodi do malignih karcinoma grlića materice kod žena i penisa kod muškaraca, i to za decu uzrasta od devet do 19 godina, rekla je danas direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.

Škodrić je za Tanjug istakla da se uvođenjem te vakcine o trošku RFZO-a dobija značajna preventiva, odnosno sprečava se razvoj karcinoma materice i penisa kod dece koja budu primile vakcinu. "Iako je mnogo češći karcinom materice izazvan HPV infekcijom, ipak se i kod muškaraca može razviti karcinom penisa često u starijoj životnoj dobi i često zbog HPV infekcije. O trošku države mogu da se vakcinišu deca uzrasta od devet do 19 godina, ali je najidealniji period od