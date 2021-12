Kurir pre 4 sati

BEOGRAD/SUBOTICA - Prevrnut kamion na auto-putu E75 kod Feketića u smeru ka Subotici, poruka je koja je objavljena na društvenoj mreži Instagram. Zaustavna traka je u tom delu zauzeta a na mestu udesa je i policija. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kurir.rs/Instagram 192.rs Kurir