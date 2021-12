Novi pad temperature i sneg, kakav vikend je pred nama

RTS pre 3 sata

U Srbiji ponovo oblačno i hladnije. Ujutru na severu, zapadu i jugozapadu, tokom dana i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg.

Posle podne i uveče, uz osetan pad temperature, kiša će ponegde, preći u sneg i u nižim predelima. Na planinama novih 10 do 20 centimetara snežnog pokrivača. Ponegde će se, južnije od Beograda zabeleti i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, na severu i zapadu severozapadni, u ostalim krajevima južni u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 10 , najviša od 5 do 13 stepeni, tokom dana u padu. Uveče i tokom