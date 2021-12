Identifikovano telo devojčice (9): Pronašli je u kesi u šumi, uhapšene majka i njena devojka

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

Foto: Tanjug/AP Dve žene, devojčicina majka i njena devojka, uhapšene su pod sumljom da su izvršile ubistvo. 10. decembra, prošle godine, policija je otkrila telo devojčice umotano u plastični džak, u šumi, nedaleko od mesta za odmor i rekreaciju, prenosi breaking911.com.

Girl, 9, found dead in duffel bag in Oregon forest identified; mother and her girlfriend arrested for murder - https://t.co/CTVHESGPlc pic.twitter.com/YEUfkDncjm — Breaking911 (@Breaking911) December 2, 2021 Policija je ustanovila da je devojčica preminula između 30 i 60 dana pre nego što je pronađena. Na osnovu DNK analize, koja je urađena 4. oktobra, ove godine, devojčica je identifikovana kao Hejli Mej Koblenc. Identifikovano telo devojčice (9) pronađeno u kesi