Jutro hladno i oblačno, biće sunca ali evo gde će padati sneg

Sutra ujutru na severu vedro uz slab mraz, a u ostalim predelima oblačno još samo ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije sa slabim snegom.

Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i prohladno uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od -4 na severu do 4 stepena na jugu zemlje, najvisa dnevna od 5 do 9 stepeni. Tokom noći novo naoblačenje, na severu i zapadu mestimicno sa kišom. U Beogradu sutra ujutru hladno, na širem području grada slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i prohladno uz