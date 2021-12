Protiv Bolsonara otvorena još jedna istraga: Predsednik Brazila širio lažne informacije!

Kurir pre 4 sati

Sudija Vrhovnog federalnog suda Brazila naložio je otvaranje još jedne istrage protiv predsednika Žaira Bolsonara zbog širenja lažnih informacija u video snimku u kojem povezuje vakcinu protiv korona virusa sa sidom.

Sudija najviše instance brazilskog pravosuđa odgovorio je na zahtev odbora Senata koji je u oktobru optužio Bolsonara da je počinio teške prekršaje tokom epidemije korona virusa. To je još jedna u nizu istraga pokrenutih protiv brazilskog ekstremno desničarskog predsednika. Bolsonaro: Brazilian Supreme Court opens investigation into vaccine comments. Pity the #metpolice and courts weren’t as diligent. https://t.co/JJy79b0z7m — Tonksey #FBPE #BorisJohnson Liar Cheat