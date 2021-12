Vlahović presudio Mihajloviću – korak bliže Ronaldovom rekordu (VIDEO)

B92 pre 55 minuta | B92

Dušan Vlahović je nastavio sa sjajnim partijama u dresu Fiorentine.

"Ljubičasti" su kao gosti slavili protiv Bolonje Siniše Mihalovića sa 3:2 (1:1). Siniša Mihajlović je pre meča rekao kako veruje u svoje defanzivce i da ima plan za Vlahovića, ali je reprezentativac Srbije opet uspeo da zatrese mrežu i to iz - penala. Bio je to njegov 15. gol na 18. utakmicama za klub u svim takmičenjima ove sezone, 13. u Seriji A na 16 mečeva. Postigao ga je u 67. minutu, bio je to treći gol Fiorentine kojim je praktično potvrđena pobeda. Takođe,