Uhapšen zbog razbojništva: Državljanin BiH (50) uhapšen u Ljuboviji, uz pretnju pištoljem opljačkao menjačnicu

Kurir pre 2 sata

ŠABAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ljuboviji uhapsili su državljanina BiH D.

R. (1971) iz Bratunca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Kako je saopštila Policijska uprava u Šapcu, on se sumnjiči da je 3. decembra u Ljuboviji uz pretnju pištoljem od radnice menjačnice oteo 685.000 dinara i 1.200 evra. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, navodi se u saopštenju MUP Srbije.ž (Kurir.rs/FoNet)