Danas još hladnije: Sneg i u nižim predelima?

B92 pre 3 sata | Blic

U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 cm.

Uveče i tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, na severu i zapadu Srbije severozapadni, u ostalim krajevima južni i jugoistočni, koji će ujutro i pre podne biti u skretanju na severozapadni pravac, prenosi "Blic". Najniža temperatura od 1 na severozapadu i jugozapadu do 7 na jugoistoku, a najviša od 3 do 9 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu oblačno i hladnije s kišom. Vetar slab do umeren,