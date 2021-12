Uhapšen osmunjičeni za ubistvo u Kruševcu

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

KRUŠEVAC: Pripadnici Policijske uprave u Kruševcu uhapsili su S. P. (1976) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Kako je saopšteno iz PU Kruševac, on se tereti da je 3. decembra uveče, na seoskom putu u Kaoniku, hicima iz pištolja naneo prostrelne rane u predelu stomaka pedesetpetogodišnjem meštaninu od kojih je on preminuo na licu mesta. Kobnom događaju je prethodio verbalni sukob između njih dvojice. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađen pištolj kojim je, kako se sumnja, izvršio krivično delo. S. P. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu