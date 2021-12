Vremenska prognoza za utorak 7. Decembar: Hladno, sa kišom i snegom, evo kada stiže promena vremena

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: M.A. U većem delu Srbije će biti oblačno i hladno, u većem delu sa kišom i snegom, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, koji će se u planinama povećati. Po podne će doći do delimičnog razvedravanja. Za severozapadu zemlje tokom dana će biti suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 3, najviša od 2 do 5 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno,