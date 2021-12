Očekuje nas hladno jutro sa mrazem: Tokom dana oblačno, temperatura do 8 stepeni

Blic pre 1 sat

U Srbiji će ujutru mestimicno biti slabog mraza. Na severozapadu zemlje očekuje se vedro, u ostalim predelima oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom, u Negotinskoj Krajini sa slabom kišom. Tokom dana postepeno će doći do razvedravanja sa zapada. Pre podne duvaće slab do umeren severozapadni vetar, po podne u skretanju na jugoistočni, uveče u pojacanju. Minimalna temperatura od -4 do 1, u Negotinskoj Krajini do 3 C, najviša dnevna od 4 do 8