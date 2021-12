Francuzi neće bojkotovati ZOI u Kini

B92 pre 15 minuta | B92, Beta

Ministar obrazovanja Žan-Mišel Blanker rekao je da Francuska neće objaviti diplomatski bojkot Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.

"Francuska to neće uraditi", rekao je Blanker za francuske medije. On je dodao da neće putovati u Peking u februaru, ali da će na takmičenje otići ministarka sporta Roksana Marasineanu. Zbog zabrinutosti za ljudska prava u Kini diplomatski bojkot Zimskih olimpijskih igara u Pekingu do sada su objavile Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Velika Britanija. Zimske olimpijske igre biće održane od 4. do 20. februara 2022. godine u Pekingu. Pratite nas na