Grin: Jokiću moraju da daju 99 u 2K

Nova sjajna partija Nikole Jokića ostavila je snažan utisak i na njegove saigrače.

Četvrti tripl-dabl u sezoni i 61. u karijeri, a do njega je Jokić stigao u pobedi nad Nju Orleansom od 120:114 posle produžetaka. Bio je to pravi "Jokić produžetak", Srbin je postigao 11 od ukupno 39 poena u tom delu igre. Dovoljno da njegov kolega Džamajkl Grin konstatuje: "Uvek očekujem od njega da preuzme odgovornost. Očekujem da opet osvoji nagradu MVP. On je zaiata najveći, stvarno to mislim", kaže Grin. Jokić je inspiracija mnogima i Grin kaže da se divi