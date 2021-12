Uhapšen u Novom Sadu, osumnjičen za nasilničko ponašanje i drogu

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su L. V. (1994) iz Vrbasa zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Novi Sad.

Sumnja se da je on, prošle subote, rukom razbio stakla na prostorijama Pokreta socijalista u Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu, nabodi se u saopštenju PUNS. Pretresom stana u Novom Sadu, u kome osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 126 grama marihuane, digitalnu vagu i novac, u domaćoj i stranoj valuti, za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika. L. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom