Ujutru kiša i ponegde sneg, popodne razvedravanje – za vikend snežni pokrivač

RTS pre 3 sata

Pre podne oblačno mestimično s kišom i snegom. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, ali već uveče i tokom noći ponovo naoblačenje na jugu i jugozapadu s kišom i snegom.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu pre podne severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od nule do 4, najviša od 3 stepena do 8 stepeni. U Beogradu kiša povremeno u prvom delu dana, posle podne suvo. Vetar slab do umeren severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura oko 2, najviša dnevna oko 4 stepena. U subotu oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, a noću