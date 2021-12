Zamenik Sergeja Lavrova upozorava: "Može se ponoviti Kubanska raketna kriza"

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

FOTO: EPA - Sasvim je moguće da dođe do toga. Ako, što bi se reklo, kolege sa druge strane to ne shvate i ako sve nastavi da se odvija kao do sad, po logici razvoja događaja možemo se iznenada probuditi i naći u nečem sličnom. To bi bio opšti neuspeh diplomatije, ali još imamo vremena da pokušamo da se dogovorimo na razumnoj osnovi - rekao je Rjabkov, preneo je Sputnjik. Kako je objasnio, situacija se pogoršala zbog kršenja obaveze sprečavanja vojnih aktivnosti u