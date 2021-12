Blokada saobraćajnica u više od 40 gradova

Danas pre 42 minuta | Danas Online

Ekološki ustanak, Zajedno za Srbiju i Ne da(vi)mo Beograd nastavljaju proteste i pozvali su građane da danas, u subotu 11, decembra, blokiraju saobraćajnice i mostove na više od 40 lokacija sirom Srbije, na sat vremena sa početkom u 14 časova.

Kako je ranije danas najavio Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka, okupljanje građana u Beogradu je u 13 sati kod Sava centra u Beogradu odakle će biti organizovana blokada autoputa E75 u Beogradu od 14 do 15 sati i most Gazela. Jovanović je pozvao građane da nastave zajedničku brobu do ispunjenja osnovnog cilja – proterivanja Rio Tinta iz Srbije. Jedan od dosadašnjih organizatora blokada Inicijativa KRENI-PROMENI, obustavlja blokade posle povlačenja