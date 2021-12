U Srbiji danas oblačno i hladno sa kišom i susnežicom

Danas pre 3 sata | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u nižim predelima sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, lokalno i preko 15 centimetara za 24 časa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura od minus dva do tri, a najviša od tri do sedam stepeni. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, južnih i istočnih smerova, u toku dana u skretanju na severni prvo u Vojvodini, a uveče i u ostalim krajevima. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno s kišom i temperaturom od dva do oko četiri stepena. Uveče i u toku noći kiša će postepeno preći u sneg. Umeren istočni vetar posle podne biće u