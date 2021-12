U Srbiji sutra hladno i vetrovito sa snegom visine i do 25 centimetara

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno, hladno i vetrovito, u većini mesta sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, visine od pet do 25 centimetara, na planinama i više, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviše snega se očekuje u zapadnim i centralnim krajevima i na području Homoljskih i Kučajskih planina, i do 50 centimetara. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, lokalno uz stvaranje snežnih nanosa. U većini mesta temperatura će biti bez većeg kolebanja, od minus jedan do dva, dok će na jugoistoku, istoku i severoistoku Srbije ujutro biti malo toplije, do četiri stepena, tokom dana u padu. U Beogradu će biti oblačno,