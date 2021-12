Savo Manojlović: Ne nastavljamo proteste, zahtevi ispunjeni

Politika pre 3 minuta

Direktor organizacije Kreni-promeni Savo Manojlović rekao je danas da odustaje od protesta, jer su dva zahteva ispunjena, kao i da danas neće biti proslave na Trgu republike, iako druge organizacije koje su s njima učestvovale u blokadama žele da nastave proteste.

On je naveo da se ranije čuo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem povodom zahteva zbog protesta prethodne dve subote i da je od njega tada dobio informaciju da će zahtevi biti usvojeni. Manojlović je za televiziju Euronjuz rekao da je prvo imao ponude da se sastane sa nekim iz vlasti, ali da je odgovorio da to ne želi. „Onda me je u jednom momentu zvao predsednik Vučić i tada je rečeno da će biti usvojeni zahtevi i to je to”, naveo je Manojlović, preneo je Tanjug.