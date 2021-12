Vikend donosi pravu zimu, na planinama i do pola metra snega

RTS pre 58 minuta

Oblačno i hladno, u nižim predelima kiša i susnežica, na planinama sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Više padavina u centralnim i južnim krajevima Srbije.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, južnih i istočnih smerova. U toku dana vetar će biti u skretanju na severni prvo u Vojvodini, a uveče i u ostalim krajevima. Ujutru temperatura od -2 do 3, tokom dana do 7 stepeni. U Beogradu povremeno kiša, koja će uveče i tokom noći postepeno preći u sneg. Temperatura do 4 stepena. Drugog dana vikenda zabeleće se gotovo cela Srbija, jedino će na severozapadu biti suvo. U nižim