Dodik preti Nemcima: "Uzvratićemo"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Ne želimo nikakvu drugu Bosnu i Hercegovinu izvan one koja je predviđena dejtonskim Ustavom, poručio je danas srpski član Predsedsništva BiH Milorad Dodik.

Govoreći o imovini, Dodik je u intervjuu za beogradsku "Politiku" ocenio da Ustavni sud BiH nema pravo da utvrđuje vlasništvo jer je to rešio Dejtonski sporazum. On je najavio da će biti doneti zakoni koji će potvrditi da je Republika Srpska vlasnik imovine na svojoj teritoriji. "Mogu da najavljuju apelacije Ustavnom sudu, ali idemo ka tome da jednog dana regulišemo i to pitanja i rešimo da odluke tog suda neće biti prihvaćene u Republici Srpskoj", naveo je on.