Na današnji dan, 13. decembar

1545 - Počeo je rad Tridentski koncil koji je u maju 1542. sazvao papa Pavle III.

Ekumenski koncil, na kojem je do kraja izgrađen status Katoličke crkve kao dogmatske, protivreformacijske, militantne ustanove s papom-autokratom na čelu, s prekidima je zasedao do 1563. Na osnovu zaključka ovog skupa vođen je protivreformacijski pokret koji je doveo do Tridesetogodišnjeg rata prokatoličkih i protestantskih snaga u Evropi (1618-48). 1553 - Rođen je francuski kralj Anri IV (Henri), prvi monarh iz dinastije Burbona (Bourbon). Idejni vođa hugenota