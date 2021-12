Vozač kamiona koji je propao kroz rupu na VOŽDOVCU: Sve se desilo u sekundi! Uspeo sam da izađem na bočna vrata

Kurir pre 1 sat

Na uglu Kačarske i Kostolačke ulice na Voždovcu došlo je do širenja pukotine u asfaltu koja je nastala usled pucanja vodovodne cevi. 00:24 NEVEROVATNA SCENA NA VOŽDOVCU: Otvorio se asfalt, kamion upao u rupu Vozač kamiona Goran S. ispričao je za Novosti kako se odigrala ova drama u ranim jutarnjim časovima: - Sve je bilo normalno, komšije kažu da je još juče pukla cev. Uspeo sam na bočna vrata da izađem. Oko 3 jutros se to desilo. To je bilo nezgodno jer je noć.