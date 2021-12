Očišćene ulice prvog prioriteta u Beogradu: Zimske službe od juče na terenu, nastavljaju sa radom

Večernje novosti pre 48 minuta | Novosti onlajn

Foto: Novosti Pavle Pavlović, dežurni inženjer, rekao je za RTS da su sve ulice prvog prioriteta u Beogradu očišćene, a da se krenulo sa čišćenjem ulica drugog prioriteta.

Prema njegovim rečima, ekipe "Beograd puta" očistile su 1.900 kilometara puta na teritoriji Beograda i nastavljaju sa radom. Putari su uspeli da obezbede da svi državni putevi i auto-putevi prvog i drugog reda, svi prilazi graničnim prelazima i put ka aerodromu budu prohodni. Zakon nalaže da četiri sata po prestanku padavina moraju da budu očišćene ulice prvog prioriteta, a u prestonici su to one kojima saobraća gradski prevoz. To je tačno 1.900 kilometara u