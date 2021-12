Bjelica i Marjanović "tihi", Atlanti falio Bogdanović

B92 pre 3 sata

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa savladali su Pejserse na gostovanju u Indijani rezultatom 100:102.

Čitav meč se igrao egal, te nijedna ekipa nije stiga do dvocifrene prednosti. Štaviše, domaćini su ti koji su na poluvreme otišli sa maksimalnih plus osam, ali nisu uspeli to da iskoriste. Vodili su sve do pred kraj poslednje četvrtine kada gosti iz San Franciska preokreću i stižu do novog trijumfa. Do njega ih je predvodio Stef Kari sa 26 poena i po šest skokova i asistencija, dok je Drejmond Grin upisao 15 poena uz devet skokova i pet asistencija. Srpski košarkaš